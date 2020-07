Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca liberalii se imprumuta pentru a acoperi deficitul bugetar și imprumuturile facute de Guvernul PSD. Cițu arata ca actualul Executiv se imprumuta la dobanzi mai mici, ceea ce arata increderea instituțiilor financiare in Guvern.Citește și: VERDICT…

- Florin Cițu a anunțat ca Guvernul nu va respecta legea pensiilor, in ciuda sumelor record imprumutate in acest an. Ministrul de Finanțe a precizat ca punctul de pensie va crește cu doar 10%, nu cu 40%, așa cum scrie in lege. Ministrul a fost pus la punct de șeful sau de guvern și de partid, Ludovic…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a anuntat ca au fost aprobate, in sedinta de Guvern, modificarile la programul IMM Invest, in sensul ca nu va mai exista garantie extinsa si ca a fost eliminata ambiguitarea privind "criteriul COVID".

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a vorbit, vineri, dupa intalnirea cu reprezentanții Asociației Romane a Bancilor, despre parteneriatul cu bancile pentru susținerea economiei.Citește și: DECIZIE Inmormantarile trebuie anunțate cu o zi inainte. In caz contrar, primariile vor suporta consecințele…

- „Este adevarat ca m-am uitat la cifrele pentru luna aprilie. Sunt mai bune decat ne asteptam, incasarile sunt mai mari decat in 2019, dar, in acelasi timp, deficitul estimat pentru acest an este dublu. Deci, pe de o parte, avem o situatie mai buna la incasari decat ne-am astepta, dar in acelasi timp…

- Premierul Ludovic Orban a fost chemat la Ora Guvernului, pe 18 mai, pentru a vorbi de masurile luate de Executiv de cand a fost decretata starea de urgenta. De asemenea, in Parlament vor veni cu o saptamana inainte si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si ministrul de Finante, Florin Citu.

- Cei de la PSD il ironizeaza pe ministrul de Finanțe, Florin Cițu, cel care a spus ca site-ul IMM Invest a fost ținta hackerilor. Cei de la PSD ii cer ministrul sa adopte o serie de masuri cu adevarat utile cetațenilor, nu sa gaseasca scuze.Citește și: Raed Arafat e ingrijorat dupa anunțul…

- Șeful de la Finanțe, Florin Cițu, anunța noi masuri pe timp de criza, provocata de pandemia de noul coronavirus. S-a mai facut un pas spre debirocratizare! „Am transformat cozile in click-uri!“ Vezi anunțul facut de ministru. Noi masuri de digitalizare Trezoreriei și a ANAF Ministrul de Finanțe a anunțat…