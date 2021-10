Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a afirmat ca USR PLUS va vota motiunea de cenzura a PSD, pentru ca marti a fost o decizie in Biroul Politic al partidului ca va fi votata prima motiune care ajunge la votul in Parlament. „A fost o decizie ieri a Biroului National al USR PLUS, o decizie in unanimitate, vom vota orice motiune,…

- Conducerea PNL a discutat, marți, dupa stabilirea pentru marțea viitoare a moțiunii de cenzura PSD, ca parlamentarii liberali vor fi excluși din partid daca voteaza pentru demiterea Guvernului. Avertismentul ii vizeaza in principal pe susținatorii fostului lider PNL Ludovic Orban, pentru ca…

- Curtea Constituționala a stabilit joi ca judecata conflictului constituțional dintre Parlament și Guvern pe tema moțiunii de cenzura sa se desfașoare pe data de 28 septembrie. Astfel, amânarea unei decizii a judecatorilor CCR blocheaza dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR.…

- Curtea Constituționala a stabilit joi ca judecata conflictului constituțional dintre Parlament și Guvern pe tema moțiunii de cenzura sa se desfașoare pe data de 28 septembrie. Astfel, amanarea unei decizii a judecatorilor CCR blocheaza dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR. Cu sprijinul…

- Blocata de majoritatea PNL și PSD, moțiunea de cenzura este acum analizata la Curtea Constituționala. Guvernul a reclamat Parlamentul ca nu a informat la timp despre depunerea documentului, iar șefii Senatului și Camerei se apara. Decizia Curții ar putea veni doar dupa congresul PNL, mult prea tarziu…

- ​Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Anca Dragi și respectiv Ludovic Orban au depus miercuri, la Curtea Constituționala câte un punct de vedere în legatura cu sesizarea Guvernului privind motiunea de cenzura. Surse din Curtea Constituționala au declarat pentru HotNews.ro ca…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat ca, in contextul in care moțiunea de cenzura poate fi adoptata, partidul pe care il conduce va apara Guvernul condus de Florin Cițu, contracandidatul sau la alegerile pentru șefia PNL, programate pe 25 septembrie. „Trebuie sa fie…

- PSD, decis sa DARAME Guvernul lui Florin Cițu: Va vota Moțiunea alianței USR PLUS – AUR daca ajunge in plen PSD, decis sa DARAME Guvernul lui Florin Cițu: Va vota Moțiunea alianței USR PLUS – AUR daca ajunge in plen Biroul Permanent Național al PSD a decis pentru daramarea Guvernului condus de Florin…