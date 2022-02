Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni ca nu s-a discutat despre demisia ministrului Muncii, Marius Budai. Intrebat care este poziția lui pe acest subiect, Florin Cițu a spus ca isi exprima opiniile in interiorul coalitiei de guvernare, adaugand ca este important sa se stea „mai putin la televizor”…

- Mai mulți liberali s-au declarat deranjați pentru ca guvernul condus de Nicolae Ciuca nu a intervenit pentru a-l susține pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, atunci cand PSD și USR au cerut demisia acestuia, au declarat surse din partidul condus de Florin Cițu pentru Libertatea. Liberalii acuza faptul…

- In cadrul ședinței Biroului Executiv al PNL, premierul Nicolae Ciuca și liderul PNL, Florin Cițu, au prezentat un plan pentru noua sesiune parlamentara. Dintre surprizele care au fost cerute se remarca solicitarea unui vicepreședinte al PNL pentru renunțarea la restricții și la certificatul verde. Printre…

- Primarul comunei Mogosoaia Paul Precup i-a solicitat demisia din PNL si din Consiliul Local, consilierului local Valentin Ene, dupa incidentele de la sedinta CL. „Am analizat toate imaginile aparute in spatiul public. Este foarte clar, nu e niciun semn de intrebare. Consilierul liberal a gresit grav.…

- Un fost ministru PSD revine in Guvern. Cristian Vasilcoiu și Adriana Pistol au fost numiți secretari de stat, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a semnat decizii de numire in funcție a mai multor secretari de stat. Deciziile au aparut joi seara in Monitorul Oficial. Astfel, Roxana Minzatu a fost numita…

- Premierul Nicolae Ciuca, aflat in prima sa vizita la Bruxelles, i-a trasat o sarcina importanta ministrului de interne, Lucian Bode și anume sa protejeze instituțiile statului. Guvernul recunoaște dreptul la libera exprimare „Dreptul la libera exprimare este garantat de Constituție, dar acesta trebuie…

- Nu exista riscul ca pensiile ori salariile din administrația publica sa nu fie platite la timp, susține primul ministru demis Florin Cițu. Intrebat daca este real deficitul de 3 miliarde de lei, vehiculat la pensii, șeful Guvernului a negat: „Am platit la timp toate facturile, toate salariile. E pentru…

- Liberalii ar urma sa discute despre negocierile avute, in ultimele zile, cu PSD si UDMR in vederea formarii unui nou guvern, in Biroul Executiv al PNL. La ședința de vineri, la ora 11,00, la Palatul Parlamentului se vor mai discuta despre conducerea SRTv si SRR și eventuala excludere din partid a lui…