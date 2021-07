Stiri pe aceeasi tema

- ”Am promis ca voi face o analiza a tututor ministerelor si era normal sa incep cu analiza ministerului unde eu am propus ministrul (…) Este important ca proiectele de la Ministerul Finantelor sa continue intr-un ritm alert pentru ca este nevoie de ele pentru Romania”, a declarat, joi seara, la Craiova,…

- Jurnalistul Radu Tudor susține ca premierul Florin Cițu a primit unda verde de la Cotroceni și, pe langa ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, alți doi sau trei miniștrii vor fi schimbați. Jurnalistul arata ca ar fi vorba despre ministrul Agriculturii, Adrian Oros și ministrul Justiției, Stelian…

- Presedintelui Statului Israel, Reuven Rivlin, a fost primit, marti, la Palatul Cotroceni, de catre presedintele Klaus Iohannis. Reuven Rivlin a spus "Buna ziua!" in limba romana garzii de onoare. Dupa ceremonia oficiala de intampinare, cei doi presedinti urmeaza sa aiba convorbiri tete-a-tete, convorbiri…

- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- Uber s-a lansat in Romania in 2015, in București, și s-a extins ulterior la Cluj, Timișoara, Brașov și Iași. In vara anului 2020, serviciul a devenit disponibil și in Constanța, iar in lunile recente, Uber s-a lansat in Craiova, Galați și Pitești. Din 22 aprilie, aplicația este disponibila și pentru…

- Intrebat ce va face daca va dori sa demita un ministru, in contextul in care noul acord semnat marți de liderii alianței de guvernare prevede ca revocarea unui ministru este posibila doar cu acordul liderilor coaliției Florin Cițu a transmis ca este „un protocol politic”, semnat de președintele PNL…

- Standard &Poor’s a anuntat imbunatatirea perspectivei de la “negativ” la “stabil”, aferenta ratingului acordat datoriei guvernamentale a Romaniei / Prima modificare pozitiva din noiembrie 2013 / Reactia premierului si a ministrului Finantelor. ”Decizia Standard & Poor’s reprezinta o dovada a recunoasterii…

- Ministrul german al Finantelor si-a exprimat sustinerea pentru ca Romania sa primeasca invitatia de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor din Romania, Alexandru Nazare. "Am discutat joi seara, pentru a doua oara de la inceputul…