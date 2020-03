Florin Cîţu: Ne pregătim pentru până la un milion de oameni trimiși în şomaj tehnic Guvernul se pregatește sa anunțe miercuri o serie de masuri prin care sa ajute companiile aflate in dificultate, pachet care se va ridica la circa 2 la suta din PIB, a precizat Florin Cițu, marți seara, la Digi24. "O parte din somajul tehnic va fi sustinut de la buget. Veti vedea maine detaliile. Avem facilitati si pentru angajatori”, a declarat Florin Cițu. "Ne-am pregatit - și știm, am facut calcule - chiar pentru 500.000 - un milion de oameni care sa intre (in șomaj tehnic) - daca se va ajunge acolo, eu sper sa nu se ajunga - , dar aici avem facilitați și pentru companii sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a vorbit, marti seara, la Digi24, despre masurile economice pe care Guvernul le are pregatite si le va adopta in sedinta de miercuri pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Guvernul a facut calcule si se pregateste pentru perspectiva ca 500.000,…

- Guvernul a facut calcule și se pregatește pentru perspectiva ca 500.000, chiar pana la un milion de oameni, sa fie trimiși in șomaj tehnic in Romania, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus. O parte din șomajul tehnic va fi susținut de...

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat marti seara, la Digi 24, ca se afla in discutii cu oficialii Ford de la Craiova pentru a gasi solutii de ajutor, dupa cele doua saptamani in care compania va sustine din surse proprii plata somajului tehnic. "Am primit si noi astazi…

- Florin Cițu a declarat faptul ca pachetul de masuri menit sa sprijine economia valoreaza 2% din PIB Romaniei. Ministrul de Finanțe a declarat faptul ca o parte din șomajul tehnic va fi susținut de buget, dar și faptul ca exista facilitați și pentru angajatori. ”Deci, avem mai multe…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat marti seara, la Digi 24, ca se afla in discutii cu oficialii Ford de la Craiova pentru a gasi solutii de ajutor, dupa cele doua saptamani in care compania va sustine din surse proprii plata somajului tehnic, potrivit Agerpres."Am primit…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, estimeaza ca vom avea o situatie dificila pana in vara si vrea sa fie sigur ca Romania va avea finantare, lichiditati, pana la acel moment.Intrebat cat estimeaza ca va dura situatia actuala, ministrul a raspuns ca se are in vedere o perioada de sase…

- "Avand in vedere lecția crizei din 2018 și situația actuala trebuie sa avem un sistem financiar lichid", a afirmat Florin Cițu, subliniind ca o mare parte dintre masurile luate se vor axa pe aceste lucuri."Am anunțat deja o creștere a garanțiilor pentru IMM-uri in prima faza la 5 miliarde de lei, dar…

- La jumatatea lunii ianuarie 2020, jumatate de milion de pensionari din Romania inca iși așteapta pensia. Guvernul anunțase intarzieri ale livrarii veniturilor pentru cei varstnici, iar data pare sa se fi prelungit pana pe 20 ianuarie.