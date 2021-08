Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat ca gradul de indatorare al Romaniei este sub 50%, fiind unul din cele mai mici din Uniunea Europeana, si a precizat ca tara noastra se imprumuta mai ieftin ca pe vremea PSD si o face doar pentru investitii, informeaza News.ro. Florin Citu a fost intrebat sambata,…

- Florin Citu a fost intrebat sambata, la Bacau, de ce mai este nevoie de imprumuturi externe daca a clamat o crestere economica. “In primul rand gradul de indatorare al Romaniei este sub 50% in acest moment, este unul din cele mai mici din Uniunea Europeana si chiar daca ajunge la 50%, tot ramane printre…

- “De la ultima noastra intalnire au aparut informatii in spatiul public, in special de la INS, care arata foarte clar ca economia merge in directia buna. As vrea sa ma refer la trimestrul doi anul acesta, o crestere economica de 13,6% ceea ce arata ca am recuperat, si nu stiu cate tari din Uniunea Europeana…

- Florin Cițu s-a laudat, marți seara, intr-o declarație de presa de la Palatul Victoria, cu cifrele legate de creșterea economica prezentate de INS. Premierul a spus ca și-a facut bine treaba, atat in mandatul de ministru de Finanțe, cat și in cel de acum. El a transmis ca ”eroii” acestei creșteri…

- „Noi toti suntem aici pentru ca noi credem in liberalism si credem ca doar prin liberalism putem sa dezvoltam Romania. Am aratat in aceste cateva luni de guvernare ca daca investesti - si apropo, anul acesta, primul trimestru, este pentru prima oara in istorie in ultimii 30 de ani cand cresterea economica…

- Romania vinde vaccin anti COVID-19 mai multor țari Foto: facebook.com/ROVaccinare România vinde vaccin anti COVID-19 mai multor țari, una dintre ele fiind Danemarca, iar prețul este cel de achiziție, spune premierul Florin Cîțu. În momentul de fața - a mai precizat…

- "Am trecut printr-o criza economica globala anul trecut, cea mai mare criza din ultima suta de ani si am iesit cu fruntea sus. (...) Romania a avut cea mai mare crestere economica doua trimestre la rand din Uniunea Europeana. Deci am trecut cu bine prin cea mai mare criza din ultima suta de ani. Va…

- Imprumuturile pe care Romania le va atrage prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor fi folosite doar in investitii, a declarat prim-ministrul Florin Citu, miercuri, la Palatul Victoria, in cadrul conferintei privind prezentarea acestui plan. "Romania are nevoie acuta de investitii,…