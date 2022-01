Florin Cîțu, MUTARE pentru adoptarea certificatului covid: Documentul să fie obligatoriu la muncă în anumite cazuri Florin Cițu va cere coaliției sa adopte proiectul pe care l-a depus in Parlament. El vrea sa le ceara partenerilor de la guvernare sa susțina acest proiect cu unele modificari. Certificatul verde ar urma sa fie obligatoriu pentru angajații din sistemul de sanatate, MAI și Aparare, nu și in mediul privat.Demersul lui Cițu de a forța adoptarea certificatului covid ar permite sistemului sanitar sa gestioneze pandemia. Pe de alta parte, Marcel Ciolacu spunea ca acest certificat verde nu ar fi singurul instrument pe care ar putea sa conteze autoritațile, mai ales ca nu are mai avea cum sa produca efecte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

