„Ar trebui sa stiti cateva lucruri in ceea ce priveste autoritatile locale. Au fost alocate resurse suplimentare anul acesta pentru autoritatile locale de trei ori – la rectificare bugetara, prin calamitati si apoi din Fondul de rezerva. Nu am vazut din partea autoritatilor locale pana in acest moment un minim efort de a reduce cheltuielile. Niciunul. Si am avut la inceputul anului aceasta discutie cu autoritatile locale. Vedem ca cer mai multi bani de la buget. Am inteles ca au crescut facturile, am inteles ca au crescut preturile, dar aceste primarii ar trebui sa colecteze mai bine, pentru ca…