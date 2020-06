Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Finante a imprumutat joi de la banci 1,14 miliarde lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie in valoare de 600 milioane lei, scadenta in decembrie 2020, la o dobanda de 2,73%, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Practic, Florin Cițu a imprumutat…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, intra in hora manipularii privind creșterea numarului de cazuri de coronavirus. Ieri, au fost anunțate 238 de cazuri noi de coronavirus, insa pentru depistarea lor au fost facute aproape 14.000 de teste, asta in condițiile in care zilele trecute se faceau 5.000 de…

- "Romania are un deficit, acest deficit trebuie finantat. Si ca sa-l finantam avem doua variante: ori introducem taxe pe termen scurt ori trebuie sa ne imprumutam. Am ales varianta imprumutului, este o varianta mai buna din orice punct de vedere. In acelasi timp am lucrat la imbunatatirea modului…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 1,594 miliarde de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 36 de luni, la un randament mediu de 3,84% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea…

- Ministerul de Finante a redeschis o emisiune de titluri scadenta in ianuarie 2028 si a imprumutat cu 510 milioane lei, peste nivelul de 300 milioane lei programat, la o dobanda anuala de 4,38%. La licitatie...

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 443,6 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 32 de luni, la un randament mediu de 3,76% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Valoarea…

- Ministerul de Finanțe a imprumutat 742,1 milioane de lei de la banci luni, 6 aprilie, prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark, conform datelor publicate de catre Banca Naționala a Romaniei.

- Ministerul de Finante a imprumutat luni 742 milioane de lei de la banci, cu dobanda de 3,73% pe an si scadenta in 2022, prin redeschiderea unei emisiuni de titluri scadenta in august 2022. La licitatie au...