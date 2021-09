Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a explicat marți ca demisia sa din guvern nu are legatura cu congresul PNL, el fiind in „echipa Orban”, ci cu faptul ca nu a primit destula susținere din partea premierului Florin Cițu pentru programele din agricultura. El s-a plans ca ministerul a primit un buget…

- "PNL e viu si asta trebuie sa vada toti romanii: democratie. Va salut pe toti, dragi colegi. O campanie lunga si dificila. Eu nu regret nimic din campanie pentru ca in aceasta campanie am vazut Romania, am vazut ce au nevoie romanii, au nevoie de liberalism. Am vrut sa merg in toata tara pentru ca vreau…

- La prezentarea moțiunii lui Florin Cițu, la Congresul PNL, susținatorii lui Orban i-au cerut premierului demisia. In sala s-a creat un haos de nedescris, iar Florin Cițu a fost intrerupt de mai multe ori. ”Cei care strigați demisia sper ca va dați seama ca vreți sa va dați jos propriul Guvern!…

- ​​Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și cel de numire ca interimar a lui Florin Cîțu. Premierul Florin Cîțu a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern ca a transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare…

- Tensiune la Guvern! Ministrul de finanțe, Alexandru Nazare nu și-a dat demisia așa cum a solicitat Florin Cițu, moment in care premierul a fost nevoit sa-l revoce din funcție. Funcția de ministru al Finanțelor o sa fie preluata interimar de Florin Cițu. „Dupa o discutie cu membrii coalitiei marti seara,…