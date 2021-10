Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar, Florin Citu, a declarat, joi, la videoconferinta cu prefectii, ca vrea ca anul acesta "sa fie poate primul an in care iarna nu ne ia prin surprindere". "Sa va apucati serios de treaba si sa ignorati situatia politica. Oricine va fi la guvernare, va asigur ca veti avea resursele…

- Premierul interimar Florin Citu a avut joi o sedinta, in sistem videoconferinta, cu prefectii pe tema pregatirii sezonului rece. Citu i-a indemnat sa ignore situatia politica si i-a asigurat ca, indiferent de cine va fi la guvernare, vor avea resursele necesare pentru gestionarea sezonului de iarna.

- Premierul interimar Florin Citu a afirmat, joi, ca dinamica preturilor a depasit estimarile Bancii Nationale si ca s-ar impune discutarea situatiei: „Eu sper doar ca nu am ratat o masura in trecut si acum sa ne grabim sa reducem preturile prin masuri de politica monetara restrictiva”

- Simion nu avea masca in momentul in care a luat cuvantul, iar intervenția sa a durat doar cateva secunde.Citește și: ”A inceput VOTUL pe moțiunea de cenzura - Premierul, HUIDUIT la scena deschisa, in Parlament: "Fara bețivi in funcții publice! Cițule, oamenii mor din cauza ta!"- LIVE TEXT și VIDEO "E…

- Prim-ministrul Florin Cițu a explicat, joi, la TVR1, felul in care va funcționa testarea elevilor și a profesorilor pe baza noilor restricții care vor intra in vigoare in zonele cu incidența de peste 6 la mie – „Copilul netestat ramane in online”, a spus premierul. „Ma intereseaza ca personalul care…

- Ioana Mihaila, fostul ministru al Sanatații, a susținut marți, 7 septembrie, o conferința de presa in care a prezentat mandatul bilanțului. „Acum 4 luni, la preluarea mandatului, ne-am stabilit trei prioritați, pe langa gestionarea pandemiei: fonduri europene, reforma spitalelor”, a spus Ioana Mihaila. Ea…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan afirma ca Florin Cîtu a fost un "vârf de lance" în lupta PNL cu PSD, iar la acel moment nu au aparut informatiile despre trecutul sau. Eurodeputatul anunta ca în perioada urmatoare primul ministru va promova un act normativ care…

- Situația in Coaliția de guvernare nu este tocmai roz. Un nou scandal in care este implicat insuși premierul Florin Cițu baga zazanie intre liderii partidelor aflate la guvernare. Soarta șefului Guvernului va fi decisa, luni, in coaliție. Liderii PNL și USR-Plus se intalnesc de la ora 17.00, pentru…