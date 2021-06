Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a transmis, marti, un mesaj cu ocazia comemorarii a 80 de ani de la Pogromul din Iasi in care subliniaza ca "nu trebuie sa lasam niciodata ca istoria insangerata sa se repete". "Ultimele zile din iunie ne amintesc in fiecare an de o perioada dureroasa prin care Romania a trecut…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca nu se discuta despre corelarea varstei de pensionare cu cresterea sperantei de viata. Miercuri, vicepremierul Dan Barna declara ca vom avea o noua lege a pensiilor, iar "varsta de pensionare trebuie calibrata cu speranta de viata". "Nu. Sunt mai multe…

- Premierul Florin Cițu, a anunțat, joi seara, la Digi 24, ca starea de alerta va ramane, chiar daca „lucrurile merg bine” in Romania. Florin Cițu a explicat ca decizia de a menține starea de alerta a fost luata in contextul in care pandemia de coronavirus nu s-a incheiat. „Starea de alerta ramane! Romanii…

- Anul acesta, la noi, ziua de 9 mai a fost numita „Ziua Victoriei”. A cui impotriva cui? Pina acum se spunea ca este „Ziua victoriei impotriva Germaniei hitleriste”, acum este „Ziua Victoriei impotriva…”. Impotriva cui? De la Cotroceni , președintele Klaus Iohannis a avut numai cuvinte de lauda pentru…

- Aproximativ 100 de protestatari s au adunat sambata dupa amiaza in Piata Universitatii si tot atatia in Piata Victoriei, pentru a manifesta fata de restrictiile impuse de Guvern, potrivit Romania TV.Doua proteste simultane sunt in desfasurare in Bucuresti, unul in Piata Victoriei, celalalt in Piata…

- ​Premierul Florin Cițu susține, luni, o conferința de presa in care prezinta masurile pregatite de Guvern pentru urmatoarea perioada. „Astazi voi anunța constituirea unui comitet interministerial care sa asigure de la 1 iunie revenirea la normalitate in Romania. Este nevoie de o implicare a bisericii…

- ​Premierul Florin Cîțu susține o conferința de presa în care prezinta masurile pregatite de Guvern pentru urmatoarea perioada. ​Cele mai importante declarații ale premierului:Astazi voi anunța constituirea unui comitet interministerial care sa asigure de la 1 iunie revenirea…

- Premierul Florin Cițu a explicat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca restricțiile anti-pandemie adoptate in ultima perioada sunt necesare. „In februarie ianuarie țin minte ca tot primeam intrebari referitoare la diferența asta dintre Romania și Europa pentru ca in Europa erau masuri tot mai…