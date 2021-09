Florin Cîțu, mesaj ferm pentru Nicușor Dan: 'Mi se ridicol acest lucru' Premierul Florin Citu a afirmat ca Bucurestiul are cea mai mare subventie pentru gigacalorie, dar in acelasi timp si cel mai mare venit pe cap de locuitor, considerand ca acest lucru este "ridicol" si ca doar cine are nevoie cu adevarat de ajutor trebuie sa il primeasca. Florin Citu a declarat, joi, ca aceasta subventie a intretinut un sistem ineficient."Astazi, de exemplu, in Bucuresti, subventia o primesc si cei care castiga foarte mult, ceea ce nu este corect. Aceasta lege a consumatorului vulnerabil va ajuta acele persoane care au nevoie cu adevarat de ajutor si nu pe toata lumea. Pana… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro Florin Citu a declarat, joi, ca aceastaa intretinut un sistem ineficient."Astazi, de exemplu, in Bucuresti, subventia o primesc si cei care castiga foarte mult, ceea ce nu este corect. Aceasta lege a consumatorului vulnerabil va ajuta acele persoane care au nevoie cudesi nu pe toata lumea. Pana…

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a declarat, joi, ca aceasta subventie a intretinut un sistem ineficient. “Astazi, de exemplu, in Bucuresti, subventia o primesc si cei care castiga foarte mult, ceea ce nu este corect. Aceasta lege a consumatorului vulnerabil va ajuta acele persoane care au nevoie cu adevarat de ajutor…

- Persoanele asistate social, dar apte de munca, nu vor mai primi de ajutor de la stat daca nu vor demonstra, la fiecare sase luni, ca isi cauta de lucru, se arata intr-un proiect de lege elaborat de Ministerul Muncii. In schimb cei care se vor angaja pentru cel putin doi ani vor beneficia si de ajutor…

- Premierul Florin Citu a afirmat duminica, la Blaj, in contextul in care exista politicieni care sustin ca ar fi suspiciuni cu privire la unele semnaturi de pe motiunea depusa de USR PLUS si AUR, ca, daca acest lucru ar fi adevarat, cei care au facut asta trebuie sa raspunda. Intrebat duminica la Blaj,…

- Premierul Florin Citu a afirmat, la evenimentul de vineri privind alegerile de la PNL Sibiu, ca „guvernarea merge foarte bine, e adevarat ca zgomotul de fond ascunde acest lucru, dar avem rezultate foarte bune”.

- Premierul Florin Citu a anuntat, sambata, ca il sustine pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la conducerea PNL Bucuresti si se asteapta ca acesta sa "uneasca Bucurestiul", transmitandu-i...

- Premierul Florin Citu si-a exprimat sustinerea pentru Ciprian Ciucu la sefia PNL Bucuresti caruia i-a spus ca asteapta sa uneasca Bucurestiului. El a avut un mesaj pentru Nicusor Dan si i-a transmis ca nimic nu l-a oprit sa se inscrie in PNL, dupa ce a primit sustinerea liberalilor pentru Primaria Capitalei.…

- Premierul Florin Citu si-a exprimat sustinerea pentru Ciprian Ciucu la sefia PNL Bucuresti caruia i-a spus ca asteapta sa uneasca Bucurestiului. El a avut un mesaj pentru Nicusor Dan si i-a transmis ca nimic nu l-a oprit sa se inscrie in PNL, dupa ce a primit sustinerea liberalilor pentru Primaria…

- Premierul Florin Citu a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului National, aratand ca trebuie mobilizate toate resursele pentru o redresare cat mai rapida a tarii post-pandemie si ca acest efort reprezinta o datorie fata de inaintasi, dar si fata de generatiile viitoare. "Suntem…