Florin Citu, mesaj de Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului: Romania sustine combaterea tuturor formelor de discriminare“

- Romania susține cu tarie combaterea tuturor formelor de discriminare și a tuturor modalitaților de propagare a acestora, a discursului instigator la ura și a antisemitismului, transmite premierul Florin Cițu...

- Mesaj de Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, în care subliniaza ca și România are partea…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, in mesajul transmis miercuri, cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, ca ”astazi, pericolul revenirii atitudinilor xenofobe si antisemite este prezent mai mult decat ieri” si incurajeaza a adopte cat mai curand Strategia nationala…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri, cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, un mesaj in care amintește ca și „Romania are partea sa de responsabilitate pentru vina teribila de a-și fi asasinat propriii cetațeni evrei și romi”. Șeful statului subliniaza…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri, cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, un mesaj in care amintește ca și Romania a participat la aceste crime și ca pericolul urii și xenofobiei inca pandește Europa.

- Cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, actrița Maia Morgenstern a ținut sa transmita un mesaj cu un puternic mesaj emoțional. In fiecare an, in data de 27 ianuarie se sarbatorește Ziua Internaționala de Comemorare a Holocaustului. Talentata actrița Maia Morgenstern este o evreica…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a caracterizat Holocaustul din timpul celui De-al Doilea Razboi Mondial, in care si-au pierdut viata aproximativ sase milioane de evrei, drept un capitol sumbru din istoria umanitatii, care nu trebuie sa se mai repete, potrivit Agerpres. "In fiecare an, in preajma…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Elevului și Studentului. El susține ca tinerii au capacitatea de a se adapta rapid oricarui nou mediu și spera ca aceștia vor depași cu bine perioada dificila in care se afla Romania. Președintele Klaus Iohannis susține,…