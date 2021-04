Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii in care apreciaza efortul depus de medici si personalul medical pentru combaterea pandemiei. „Efortul de a pune capat pandemiei este unul comun, concertat”, a transmis premierul.

- Un nou derapaj marca Olivia Steer. Aceasta susține ca pacienții cu COVID-19 mor „sufocați și insetați”, uciși de „protocoalele criminale ale Organizaței Mondiale a Sanatații” și cu „complicitatea criminala a eroilor din linia intai”. Mai mult, una dintre cele mai vehemente antivacciniste din Romania,…

- Medicii și asistentele care nu au fost platiți de doua luni, din cauza unor intarzieri reclamate chiar și de premierul Florin Cițu, nu și-au primit banii din cauza uui funcționar de la Ministerul Sanatații, care trebuia sa avizeze o hartie și sa o trimita mai departe. Personalul medical a atras atenția…

- Astazi, in fața Palatului Parlamentului, a avut loc un nou protest al sindicaliștilor din sistemul sanitar! Aceștia sunt nemulțumiți de Post-ul Sindicaliștii din sanatate au ieșit din nou in strada! ,,Nu medicii ies in strada, haideți sa fim serioși, ci personalul sanitar medical mediu și personalul…

- Medicina veterinara este o stiinta medicala care asigura confortul si protectia animalelor si contribuie la mentinerea sanatatii publice si la protectia mediului. Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberala si independenta, cu organizare autonoma reglementata in baza Legii 160 / 1998 cu…