- Premierul Florin Citu afirma, la aniversarea a 146 de ani de la infiintarea PNL, ca, atunci cand a decis sa intre in politica, a stiut ca singura varianta este sa fie liberal, sustinand ca doar liberalismul salveaza Romania, iar romanii trebuie sa stie ca guvernul de dreapta este singura solutie.…

- „La mulți ani, Romania liberala!Partidul Național Liberal aniverseaza astazi 146 de ani de la inființare.Aproape un veac și jumatate in care PNL a promovat singura soluție pentru bunastarea tuturor cetațenilor: liberalismul.Cand am decis sa intru in politica, am știut ca singura varianta este sa fiu…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca isi doreste o functie in conducerea Partidului National Liberal (PNL), avand in vedere experienta pe care a acumulat-o ca parlamentar, ministru al Finantelor si sef al Guvernului. El a fost intrebat in cadrul unei declaratii acordate presei, daca isi doreste…

- Premierul Florin Cițu a transmis un mesaj emoționant cu ocazia sarbatorilor pascale. Acesta ii incuranjeaza pe romani susținand ca perioada dificila cu care ne confruntam va fi depașita. Totodata, el a mai adaugat ca toate restricțiila au dat roade, iar eforturile individuale și comune iși arata zi…

- Premierul Florin Citu le-a transmis prefecților, in sedinta de la sediul MAI, ca isi doreste accelerarea campaniei de vaccinare si vrea sa vada cat mai multa implicare din partea acestora. "Am avut discutii cu alesii locali si am cerut implicare in campania de vaccinare. As vrea sa vad si la dumneavoastra.…

- Florin Citu a transmi sun mesaj credinciosilor care se pregatesc sa celebreze Invierea Domnului. Premierul a subliniat aprecierea pentru „responsabilitatea si solidaritatea pe care comunitatile religioase le-au manifestat in aceasta perioada“

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat despre motiunea de cenzura anuntata de PSD pentru aceasta sesiune parlamentara si despre cum va colabora Guvernul cu administratiile locale conduse de PSD pentru implementarea PNRR, ca anul trecut a facut parte dintr-un Guvern pe care social-democratii majoritari…