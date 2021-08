Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Cițu va efectua luni, o vizita in Ucraina, la Kiev, pentru a participa la Summitul de lansare a Platformei Internaționale Crimeea. Din delegație va face parte și ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, anunța biroul de presa al Guvernului. In cadrul Summitului,…

- Avionul militar care a evacuat 15 romani din capitala Afganistanului, Kabul, a aterizat, sambata, la Baza Aeriana 90. Avionul a fost asteptat de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, reprezentanti ai Armatei Romane, dar si de ambasadorul Bulgariei,…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut vineri o intrevedere cu ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Aurescu este primul oficial al Uniunii Europene care efectueaza o vizita la Chisinau in contextul nou creat de victoria fortelor proreforma, prodemocratice si proeuropene…

- Ministrul roman de externe Bogdan Aurescu a cerut din nou Ucrainei sa garanteze drepturile persoanelor apartinind minoritatii romane din Ucraina, in primul rind la educație in limba materna – un drep limitat de noua lege ucraineana a educație și care afecteaza toate minoritațile recunoscute. In cadrul…

- Ministrul roman de externe Bogdan Aurescu a cerut din nou Ucrainei sa garanteze drepturile persoanelor apartinand minoritatii romane din Ucraina, in primul rand la educație in limba materna – un drep limitat de noua lege ucraineana a educație și care afecteaza toate minoritațile recunoscute. In cadrul…

- Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba saluta linia afisata de catre presedintele american Joe Biden la summitul cu Vladimir Putin, miercuri, la Geneva, si considera ca a venit timpul ca Rusia sa se retraga din Ucraina, relateaza Reuters.

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat joi ca saluta mesajul ferm al presedintelui american, Joe Biden, la summitul de miercuri cu presedintele rus, Vladimir Putin, si, prin urmare, considera ca a sosit momentul ca Rusia sa se retraga din Ucraina, relateaza agentia Reuters.…

- Președintele Klaus Iohannis participa luni la inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența (E-ARC), care va avea sediul in București. La evenimentul de la ora 17.00 participa și ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, in calitate de gazda, premierul Florin Cițu, secretarul general adjunct…