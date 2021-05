„Domnul Ghinea este la Bruxelles astazi. Eu merg acolo sa ii asigur pe partenerii eruopeni ca acest Guvern este Guvernul care va face si reforme. PNRR are doua componente. Are componenta de reforme, pe care ne-am asumat-o prin strategia fiscal bugetara, ne-am asumat-o prin programul de guvernare, prin programul de convergenta si ne asumam si aici, in PNRR. Si are o parte de investitii. Si acolo mesajul meu este clar ca Romania are anumite prioritati pe care le doreste incluse in PNRR”, a declarat Florin Citu, intrebat daca va reusi sa obtina mai multi bani pentru Romania in vizita de marti de…