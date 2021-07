Stiri pe aceeasi tema

- „Prioritatea mea, ca prim-ministru, si a Guvernului pe care il conduc este realizarea unui plan de investitii pana in 2028, care sa includa masuri pentru pregatirea punerii in practica a acestor proiecte de dezvoltare. Romania va beneficia de 76 de miliarde de euro pana in 2027, reprezentand sumele…

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) prezentat de guvernul Florin Cițu este, in opinia directorului Ziarului Financiar, Cristian Hostiuc, unul „stufos”, in care, pe hartie, totul arata bine. Directorul Ziarului Financiar spune ca dupa acest PNRR, „celebrul plan de 29,2 miliarde de euro”,…

- PNRR va fi prezentat azi la Palatul Victoria. Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei va fi prezentat astazi, la Palatul Victoria, de premierul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna si ministrul proiectelor europene, Cristian Ghinea. Evenimentul va fi transmis live pe paginile de Facebook…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, prezinta miercuri PNRR. Evenimentul va avea loc la ora 16.00, la Palatul Victoria. Programul premierului Florin Citu de miercuri, 2 iunie, transmis de Biroul de presa al Guvernului: * Participare la prima reuniune a Comitetului pentru e-guvernare si…

- Președintele Klaus Iohannis va face o declarație de presa de la Palatul Cotroceni, de la ora 13. Șeful statul va vorbi despre stadiul in care se afla Planul Național de Redresare și Reziliența. Libertatea va transmite, in direct, in format live text declarațiile președintelui. Palatul Victoria a anunțat,…

- Orban a precizat ca PSD depunea moțiunea chiar daca nu exista motivul legat de Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).”O bula de sapun. Trebuia si ei sa depuna motiune de cenzura. Ce sa faca PSD?! Oricum ar fi depus motiune si daca nu era PNRR. Noi ne bucuram ca depun motiunea de cenzura…

- „Vom vedea cum se va desfasura saptamana viitoare. PNRR e un program al Guvernului, asa cum este in toate tarile. Nu trebuie sa mearga in Parlament. Vom vedea ce vom face miercuri in parlament. Stiu ca nu exista o sedinta a Birourilor permanente reunite. Sunt mai multi pasi pe care trebuie sa ii face.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca a fost sunat de catre premierul Florin Cîțu și ca saluta decizia acestuia de a avea o discuție aplicata cu opoziția și de a prezenta PNRR în Parlamentul României. Ciolacu a mai spus ca urmeaza sa se întâlneasca saptamâna…