Primele case de marcat vor fi conectate la ANAF in cursul zilei de miercuri, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.



"Astazi (marti, n.r.) sau maine (miercuri, n.r.) cred ca facem conectarea primelor case de marcat. Primele case de marcat se vor conecta, cred ca maine, la ANAF", a precizat ministrul Finantelor, marti seara, la Realitatea Plus.



Referindu-se la reforma sistemului bugetar, Florin Citu a apreciat ca acesta nu a functionat in Romania pentru ca a fost abordata in mod gresit. In opinia ministrului de Finante, abordarea care vizeaza informatizarea…