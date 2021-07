Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a comentat marți seara la Digi24 declarația lui Ludovic Orban despre ratea țintei de vaccinare. Premierul se arata „mahnit” de afirmațiile șefului Camerei Deputaților și spune ca ar fi vrut sa vada o mai mare implicare a acestuia in campania de vaccinare. Cițu trimite sageți și catre partenerii…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, marți seara, la Digi 24, despre declarația lui Ludovic Orban, care a criticat Guvernul și pe premier cu privire la țintele de vaccinare, spunand ca cine l-a stabilit, trebuia sa le urmareasca. "Daca ne uitam la orașe, rata de vaccinare este de 50 la suta. Este…

- Ludovic Orban a vorbit marți despre despre neatingerea tintei de vaccinare de 5 milioane de persoane pâna la 1 iunie si cea de 10 milioane pâna la 1 august. "Cine le-a stabilit ca cine le-a stabilit trebuia sa le urmareasca", a spus liderul PNL.„Cine a stabilit tinte,…

- Premierul Florin Citu a anuntat marti desfiintarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Declarația a venit la scurt timp dupa ce Dan Barna și Kelemen Hunor au raspuns prezent la o ședința ce a avut loc in biroul lui Ludovic Orban. Premierul Florin Cițu a vorbit marți despre un…

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat vineri la Baia Mare pe ce filiale se bazeaza in sustinerea sa la sefia PNL, ca se bazeaza pe oameni care au performat si demonstrat in partid. El a adaugat ca nu conteaza asa mult varsta pe care o ai, ci ceea ce faci pentru Romania. Declaratia vine in contextul…

- ”Orașul vaccineaza satul”, noua strategie a guvernului de accelerare a vaccinarii. Premierul Florin Cițu a anunțat o noua strategie a campaniei de vaccinare, in videoconferința de luni, 24 mai,cu prefecții. “Am cerut prefecților sa facem un efort suplimentar pentru a accelera campania de vaccinare.…

- Premierul Florin Cîțu spune ca opinia lui Emil Boc, care a anunțat ca îl susține la conducerea PNL, îl onoreaza și îl responsabilizeaza, dar deocamdata nu este stabilit un calendar al Congresului partidului."În primul rând, nu avem un congres al PNL. În…