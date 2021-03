Florin Cițu: Luni începe etapa a 3-a a vaccinării. 1,5 milioane de români s-au înscris ''Etapa a III-a de vaccinare incepe maine. Este foarte simplu. Daca doriti sa va vaccinati, inscrierea se face prin intermediul listelor de asteptare. Peste 1,5 milioane de beneficiari sunt inscrisi pe platforma electronica, din care aproximativ 500.000 sunt din randul populatiei generale. Programarea se face online sau prin call center! Apoi veti primi notificarea locului disponibil in centrul pentru care ati optat'', a scris Florin Cițu pe facebook. Din prima zi a vaccinarii anti-COVID, 27 decembrie și pana sambata dupa-amiaza au fost administrate, in Romania, 2.117.865 de doze și au fost vaccinate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

