Florin Cîțu: Listarea CEC Bank pe bursă înseamnă transparentizare. Ar fi vorba de minimum 20% Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat miercuri seara ca dorește listarea CEC Bank pe piața de capital, precizând ca se gândește la minimum 20%. “Tocmai a fost capitalizata, iar listarea CEC veți vedea ca va fi un lucru foarte bun&", a spus Cîțu, la B1TV.



Ea a reamintit ca CEC tocmai s-a capitalizat cu 950 de milioane de lei de la bugetul statului.



&"Va spun, listarea CEC înseamna foarte mult și anume transparentizarea activitații, înseamna guvernanța corporativa, înseamna altceva. Vrem sa avem o banca adevarata de stat, sa fie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

