Florin Cîţu: Legea pentru dublarea alocaţiilor nu are surse de finanţare "A fost o ordonanta de urgenta prin care acesta dublare a fost prorogata pana la sfarsitul lunii iulie. Inseamna ca legea va fi implementata de la 1 august. In acest moment, nu exista discutii despre altceva. Stiti foarte bine ca am spus tot timpul ca in buget sunt banii alocati, venituri estimate pentru plata tuturor cheltuielilor pe care le-am avut la momentul respectiv, pensii, salarii si orice alte proiecte de investitii etc. Toti banii sunt acolo. Iarasi, o acuzatie, o minciuna mizerabila din partea PSD e ca nu sunt bani la buget. Este matematica elementara: stim cati oameni primesc pensii,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

