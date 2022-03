Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni, 14 martie ca Ministerul Energiei, condus de Virgil Popescu, trebuie sa prezinte ultimele modificari la legea offshore pentru gazele din Marea Neagra. Cițu a anunțat ca marti, 15 martie, va avea loc sedinta coalitiei de guvernare PSD-PNL-UDMR pe aceasta…

- Presedintele Senatului și al PNL, Florin Citu, a declarat miercuri, 9 martie, ca toate partidele din coalitia de guvernare vor adoptarea legii offshore pentru gazele din Marea Neagra in procedura de urgenta, iar proiectul va trece prin Parlament printr-o procedura de urgenta. „O sa avem legea offshore.…

- Ministrul PSD al Economiei, Florin Spataru, a facut miercuri, 9 martie, un „apel catre decidenti si parlamentari” de grabire a aprobarii Legii offshore pentru extragerea gazelor romanești din Marea Neagra, in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina.„Fac apel catre toți decidenții politici si catre…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 7 martie, la sediul Partidului Social Democrat, ca Legea offshore este o prioritate și ca pana in vara va fi adoptata in Parlament.„Legea offshore este o prioritate pentru mine și așa am și anunțat in acest inceput de sesiune…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat duminica seara, 6 martie, la Digi24, ca Romania nu risca sa ramana fara gaz in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina si a precizat ca țara noastra are ca obiectiv prioritar deschiderea interconectorului de gaze dintre Grecia si Bulgaria, astfel incat din toamna,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut luni Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei in blocul comunitar, pe baza unei proceduri speciale, dand asigurari ”ca asa este corect”,relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Intr-un mesaj video difuzat chiar inaintea negocierilor ruso-ucrainene…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica, marți, cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pachetul de sanctiuni care urmeaza sa fie luate ca urmare a incalcarii grave a dreptului international de catre Rusia. „Am avut o discutie consistenta cu președinta Comisiei, Ursula…

