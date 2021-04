Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a afirmat ca așteapta ca USR PLUS sa desemneze noul ministru al Sanatații, punctand ca discutiile politice vor avea loc in cadrul coalitiei, iar pana cand aceasta desemnare va fi facuta, va asigura interimatul și se va asigura ca lucrurile funcționeaza așa cum trebuie.

- Premierul Florin Cițu va asigura interimar conducerea Ministerului Sanatații, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu. Șeful Guvernului a anunțat miercuri seara ca, dupa refuzul lui Dan Barna de a asigura interimatul la Sanatate, i-a inaintat președintelui propunerea ca premierul sa o faca, iar șeful statului…

- Din acest moment, Florin Cițu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru ramanerea in funcția de prim-ministru, anunța Alianța USR PLUS. Birourile Naționale ale USR și PLUS, reunite, au decis in ședința de urgența de miercuri, ca demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala…

- Mai multi parlamentari si europarlamentari de la USR PLUS si-au exprimat pe Facebook sustinerea fata de Vlad Voiculescu, dupa ce premierul Florin Citu l-a revocat pe acesta din functia de ministru al Sanatatii. Deputatul Alin Apostol a apreciat ca premierul Florin Citu "a cedat presiunii Mafiei din…

- Liderii USR sunt șocați și suparați pe revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații și spun ca vor avea astazi o ședința in urma careia se va lua o decizie in ceea ce privește ramanerea la guvernare. ”Aștept sa avem o discuție cu vicepremierul Barna, care a fost astazi la aceasta…

- Un mesaj sfasietor a fost transmis de o bolnava de cancer catre ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu.Mai exact, femeia care este si operata pe cord deschis ii cere sefului de la Sanatate sa dea legea eutanasierii, in conditiile in care acesti medicii sunt obligati sa-i salveze cu mainile goale, dupa…

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, susține despre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, ca este „penibil”. El face referire mai exact la declarațiile oficialilor, care susțin ca trebuie o reforma in sanatate. „Cand ești penibil și mai lansezi și artificii!!! Gata!!! Ministrul Voiculescu,…

- Acesta preia astazi conducerea uneia dintre cele mai importante instituții publice din Romania și va avea de gestionat unul dintre cele mai mari bugete, de peste 40 de miliarde de lei, anual. La propunerea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, premierul Florin Citu l-a numit pe Adrian Gheorghe,…