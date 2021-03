Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu da asigurari ca Romania nu va ajunge in lockdown, dar ii indeamna pe romani sa respecte masurile de protectie, pentru „a trece cu bine” peste aceasta perioada de pandemie. El mentioneaza, totodata, ca in perioada urmatoare, numarul persoanelor imunizate zilnic anti-COVID va…

- Deoarece incidența cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mie, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat noi masuri restrictive. In ședința CMBSU s-au stabilit masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora. Masurile adoptate de…

- Profesor la SE și parlamentar liberal, Gabriela Horga ii acuza sambata, pe Facebook, pe angajații din Ministerul Economiei, de necunoașterea legii, dupa ce premierul Florin Cițu a anunțat ca trimite Corpul de Control pentru a investiga modul de acordare a finanțarilor pentru Masura 3 de granturi pentru…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , sustine ca actualul Guvern va crea un fond important pentru investitii in spitale si o echipa direct responsabila ca acestea sa devina realitate, subliniind ca este nevoie de unitati sanitare noi. "Romania este, din pacate, tara in care in ultimii 30 de ani nu…

- „Banca Mondiala confirma: masurile pe care le-am luat in contextul pandemiei COVID-19 claseaza Romania in topul tarilor cu cele mai multe si aplicate masuri din lume. Cele mai importante si de succes masuri luate in Romania au fost: amanarea ratelor bancare, IMM Invest, suspendarea executarilor silite…

- Doi liberali au rabufnit. Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a criticat "ciolaniada gretoasa" din partidul condus de Ludovic Orban, iar Florin Roman, dupa ce a scris pe Facebook ca "e vremea sforarilor, care se sfașie pentru firimiturile aruncate de stapani", a declarat pentru Libertatea…

- ”Orban și-a negociat un scaun doar pentru el”, spun reprezentanții PSD despre negocierile pentru formarea noului guvern PNL, USR-PLUS, UDMR. „Pe modelul unui alt Ludovic celebru (<<Dupa mine potopul>>), Orban și-a negociat un scaun doar pentru el - șefia Camerei…