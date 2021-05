Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in opinia sa, actualul Guvern va rezista in functie "pana vor iesi romanii cu furcile si ii vor alunga". El considera ca in mod "categoric" romanii vor iesi in strada pentru a "indeparta" Executivul aflat in exercitiu. Intrebat, marti seara, in…

- Florin Citu, premierul Romaniei, a precizat ca se gandeste la cateva masuri de relaxare pentru 1 iunie, daca se atinge cifra de 5 milioane de persoane vaccinate anti-Covid. De asemenea, premierul a precizat si data la care s-a gandit pentru renuntarea la purtarea mastii in public. Purtatul mastii in…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține ca PNRR nu a fost acceptat de Comisia Europeana, așa cum anunța ieri premierul Florin Cițu. "Reprezentanții USR din Guvern spun ca nu au trimis oficial Planul Național de Redresare și Reziliența la Bruxelles. Președintele și Premierul spun ca a…

- Romanii vor trebui sa respecte in noaptea de Inviere regulile sanitare valabile peste tot: masca, distanțare sociala și dezinfectant, spune premierul Florin Cițu. El a precizat ca oamenii pot merge la biserica fara declarația pe propria raspundere și ca autoritațile nu intervin in modul in care se desfașoara…

- „Nu luam in calcul o carantinare. M-am opus din primul moment: am spus ca nu va exista un lockdown in Romania generalizat, nu va exista nicio carantinare, mergem, asa cum vedeti, in directia relaxarii economiei, dar cu aceasta conditie, sa ne vaccinam cu totii. 1 iunie se poate intampla doar daca ne…

- "Dupa ce a afirmat ca Romania va continua vaccinarea cu toate tipurile de vaccin - inclusiv cu Astra Zeneca, vaccin deja oprit de la utilizare in numeroase tari ale UE -, premierul a acuzat ca 'exista o campanie impotriva portului mastii in spatiul public, impotriva masurilor de distantare si impotriva…