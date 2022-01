Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, a vorbit, marți, la TVR, despre masurile luate de Ministerul Sanatații pentru valul 5 de COVID și despre certificatul verde. "Ca sa evaluezi ceva, trebuie sa vezi. Putem fiecare sa avem o opinie, dar nue ste normal, nu este profesionist.Plate exista un…

- PNL voteaza certificatul verde dar nu este sigur cum vor vota parlamentarii PSD. Acest punct de vedere a fost exprimat de președintele PSD și al Senatului, Florin Cițu. „Avem un proiect de lege care trece prin Parlament. In doua trei zile trece”, a promis președintele PNL. El a garantat ca parlamentarii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, neaga ca ar fi conditionat ramanerea sa la Ministerul Sanatatii de adoptarea proiectului privind certificatul verde, subliniind ca, in opinia sa, acesta ar trebui adoptat de Parlament pentru ca este necesar un instrument in cazul in care apare un val pandemic.…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca certificatul verde ar putea fi votat pe baza unei legi noi, alta decat cea care exista acum in Parlament și care a picat in prima camera. Ciuca spune ca ministrul Sanatații a cerut mai multe modificari. "Vom face in așa fel incat sa evitam aglomerațiile…

- PNL sustine in continuare adoptarea cat mai repede a proiectului legislativ privind certificatul verde, motivand ca este o masura care ajuta economia si campania de vaccinare, a declarat presedintele Senatului, Florin Cițu, potrivit Agerpres. Intre timp, Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a transmis…

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a solicitat, luni, in plen, urgentarea dezbaterii proiectului de lege privind certificatul verde COVID, informeaza Agerpres.Mosteanu a mentionat ca, pana acum, doar reprezentantii AUR erau impotriva acestui act normativ, situatia s a schimbat de cand presedintele…

- Florin Cițu a cerut in sedința PNL oprirea dezbaterilor pentru proiectul de lege cu certificatul verde. „Florin (Cițu-n.r.) a anunțat ca se opresc dezbaterile pentru proiectul de lege cu certificatul verde, la Camera (Camera Deputaților – n.r.), in comisii, deocamdata, intrucat prevederea prin care…

- Certificatul verde nu a trecut de votul Senatului. Deși au fost 48 voturi „pentru” si 46 „impotriva” in sala, dupa numararea voturilor exprimate online s-a constatat ca mai lipsesc doua voturi „pentru”.