Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca propune ca in cazul nuntilor deja programate in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 ajunge la peste 3 sa se foloseasca certificatul verde. "Sunt nunti programate in perioada urmatoare in zone unde deja se vede ca ajungem…

- Potrivit agendei Sedintei de Guvern de astazi 9 septembrie 2021, Premierul Florin Cițu a demis cei 14 prefecți, 29 de subprefecți și a secretarilor de stat ai USR PLUS, Pentru demiterea prefecților și subprefecților e necesara o hotarare de guvern, care poate fi adoptata doar in ședința a executivului.

- Premierul Florin Citu a declarat duminica seara, la Blaj, ca ar fi o greseala in acest moment alegerile anticipate si ca este nevoie de un guvern stabil, informeaza Agerpres . „Cred ca ar fi o greseala in acest moment alegeri anticipate in Romania. Doar cine nu vrea binele PNL si al romanilor ar vrea…

- Premierul Florin Citu a numit un nou secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Este vorba despre liberalul Terente Ciui din Bistrita-Nasaud. ''Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Ciui Terente se numeste in functia de secretar…

- Disputa aprinsa la ședința de Guvern de miercuri. Premeirul Cițu, vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor au parasit ședința ca sa discute separat, dupa ce pe ordinea de zi a aparut proiectul Anghel Saligny, un program controversat fața de care USRPLUS se opune. Premierul Florin Cițu a vrut sa introduca…

- Premierul Florin Cițu acuza ca in partidul pentru a carui șefia candideaza se intampla atacuri in stil PSD. Cițu spune ca nu e nicio problema ca primarii PNL au mers la guvern la discuții și spune ca vrea sa imparta banii echitabil. "Asta e mesajul pentru romani. Noi suntem in politica pentru…

- Premierul Florin Cițu a spus, miercuri, ca de cele mai multe ori vine pe jos la Guvern și iși numara pașii. El ii incurajeaza pe colegii sai sa ii urmeze exemplul. „De cele mai multe ori vin pe jos.

- Premierul Florin Citu l-a anuntat joi pe ministrul de Finante, Alexandru Nazare, inainte de sedinta de Guvern, ca este ultima la care participa. Potrivit mai multor surse, in locul lui Nazare va fi numit presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, fost PSD-ist. Conform televiziunilor de stiri, Florin Citu…