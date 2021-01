Stiri pe aceeasi tema

- Iulian-Vasile Popescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata joi in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, seful Executivului a eliberat-o, la cerere, din functia de secretar general al Comisiei Nationale…

- Adrian Gheorghe a fost numit in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, joi, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului,…

- Clement Negrut, șeful PMP Alba, a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata, joi, in Monitorul Oficial. Seful Executivului a decis, totodata, eliberarea lui Bogdan Pascu din functia de consilier…

- Mai multe decizii de eliberari din funcții, semnate de premierul Florin Cițu, au fost publicate marți in Monitorul Oficial. Aceste persoane, de la consilieri de stat pana la secretari de stat, au facut parte din echipa guvernamentala a fostului premier Ludovic Orban. Persoanele eliberate marți din funcții…

- Sebastian Ioan Burduja a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice, printr-o decizie a prim-ministrului interimar Nicolae Ciuca publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului interimar, Cristina-Daria Buzasu-Enache…

