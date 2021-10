Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Agenției Naționale pentru Managementul Calitații in Sanatate (ANMCS), Vlad Berbecar, care a fost demis de premierul Florin Cițu in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, susține ca șeful Executivului a suspendat vizitele de evaluare din spitale in 15 aprilie…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, le primite romanilor ca cei responsabili de incendiul de la Constanța, unde au murit 7 oameni, o sa plateasca. Cițu a anunțat ca managerul spitalului din Constanța și șeful Agenției pentru Managementul Calitații in Sanatate o sa fie demiși. „Exista o evaluare…

- „Intrebarea este daca aceasta tragedie poate fi evitata”, a declarat premierul Florin Cițu astazi, 1 octombrie, la cateva ore dupa ce șapte persoane și-au pierdut viața in urma incendiului izbucnit la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Premierul a anunțat demiterea managerului…

- Premierul Florin Cițu anunța ca i-a demis pe managerul Dpitalului de Boli Infecțioase din Constanța și pe șeful Agenției Naționale pentru Managementul Calitații in Sanatate, ca urmare a incendiului in urma caruia au murit șapte oameni. Cițu spune și ca „cei care nu au pregatit valul 4 vor plati”. Premierul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat vineri ca șapte persoane au murit vineri in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. El a spus ca Departamentul pentru Situații de Urgența a comunicat eronat cifra inițiala de 9 decese. Bode a mai spus ca pompierii au facut doua controale…

- Președintele Klaus Iohannis a transmit ca este „ingrozit” de tragedia de la Constanța, unde noua persoane au murit in urma unui incendiu pe secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase, iar evenimentul este „o noua drama teribila care confirma infrastructura deficitara a sistemului de sanatate romanesc”,…

- Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Mihail Amarandei, a afirmat, vineri, ca pentru stabilirea incendiului de la Spitalul de Boli Infectioase vor fi verificate toate aspectele, el precizand ca in urma ultimului control au fost gasite nereguli, atat aspecte tehnice, cat si organizatorice.…

- Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, unde a avut loc un incendiu devastator vineri, soldat cu moartea a noua pacienți care erau internați la ATI, este condus de managerul Stela Halichidis din iunie 2009. Aceasta a obținut funcția pe vremea cand instituția medicala se afla in subordinea primariei…