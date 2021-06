Premierul Florin Citu afirma ca justitia este inca datoare romanilor in privinta aflarii adevarului despre Mineriada din 13-15 iunie 1990. „Au trecut 31 de ani de la una dintre cele mai negre perioade ale istoriei noastre postdecembriste, cand cercuri ale puterii de atunci au invrajbit romani contra romani. Actiunile de reprimare a manifestatiei-maraton din Piata Universitatii si mineriada din 13-15 iunie 1990 au demonstrat cat de grave pot fi consecintele diversiunilor si manipularilor: oameni ucisi, raniti si democratia pusa in pericol. Sunt lucruri care raman in memoria colectiva, rani inca…