- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a anuntat, miercuri, dupa sedinta Executivului, ca pensiile vor creste de la 1 ianuarie 2023 cu siguranta, insa cu cat vor creste, acest raspuns va veni in urma modului in care economia functioneaza in acest an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Finantelor a declarat ca pensiile speciale vor fi impozitate, iar dupa ce va fi finalizata o analiza privind aceste indemnizatii, aceasta „va fi prezentata coalitiei cu toata argumentatia si juridica, economica si fiscala”. „Sunt o serie de simulari care au loc, sunt o serie de date care se…

- Nicolae Ciuca anunta ca in coalitie s-a decis ca reglementarea salariilor si a pensiilor sa fie analizata in grupuri de lucru, la Ministerul Muncii: Pensiile militare sunt pensii militare de stat, pensii de serviciu, nu sunt pensii speciale Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Si ca sa aiba de unde sa suga, majoritatea PNL-PSD a trecut la suprataxarea angajatilor part-time. Cu alte cuvinte, cei cu jumatate de job in privat trebuie sa plateasca mai mult ca sa aiba de unde sa suga "lipitorile" cu doua ventuze infipte in sistemul public. Marcel Ciolacu a transmis luni primul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, referitor la supraimpozitarea pensiilor speciale, ca pensiile militare nu intra in aceasta categorie, lucru pe care l-au inteles si reprezentantii Comisiei Europene. Social-democratul a adaugat ca a trimis toate datele de care dispune Ministerul Muncii catre…