Florin Cîțu își încalcă una dintre marile promisiuni ale mandatului: pune cruce depolitizării Premierul Florin Cițu a declarat, in mai multe randuri, ca unul dintre obiectivele mandatului sau este sa reduca numarul de membri in diversele consilii de administrație. Citește și: Vlad Voiculescu detoneaza NUCLEARA: liberalii au masluit cifrele pandemiei, inainte de alegeri „Voi propune sa fie maximum cinci membri in Consiliul de Administratie pentru toate companiile de stat”, a adaugat premierul. Florin Cițu iși incalca aceasta promisiune și va crește numarul de membri in Consiliul de Administrație al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate In ședința de Guvern,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

