- Presedintele Senatului, Florin Citu, liderul PNL, a declarat ca liberalii sustin orice proiect de lege privind introducerea obligativitatii certificatului COVID la locul de munca care sa creasca rata vaccinarii si doresc ca acesta sa fie dezbatut si votat in Parlament,

- Președintele Senatului, Florin Cițu, susține ca protestele de la Parlament reprezinta un ”atentat la sanatatea romanilor”, iar violențele și vandalismele ii pun in pericol pe romanii care nu se pot proteja de Covid-19. ”Atentat la sanatatea romanilor!Violențele și vandalismele oamenilor…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat, joi, ca este putin surprins de masurile de relaxare de sarbatori, in contextul in care in vara, cand existau cateva zeci de cazuri de COVID-19, astfel de initiative au fost criticate. “Sa stiti ca sunt putin surprins. Eu imi aduc aminte ca am fost criticat…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a afirmat ca sustine posibilitatea ca varsta celor care voteaza sa fie coborata la 16 ani, mentionand ca o modificare a Constitutiei in acest sens ar fi un lucru...

- Florin Cițu dorește SCADEREA varstei de VOT la 16 ani: „Eu cred ca este un lucru bun” Florin Cițu dorește SCADEREA varstei de VOT la 16 ani: „Eu cred ca este un lucru bun” Presedintele Senatului, liderul liberal Florin Citu, a raspuns afirmativ la o intrebare care viza posibilitatea ca varsta celor…

- In ziua in care Romania are un nou guvern, președintele PNL, Florin Cițu, vine, joi seara, la Tema Zilei, la TVR 1. Parlamentul a votat, joi, investirea guvernului PNL- PSD- UDMR, condus de premierul Nicolae Ciuca.

- Florin Cițu, președintele PNL, a fost ales președinte al Senatului cu 82 de voturi „pentru” și 25 „impotriva”, dupa demiterea din funcție de marți, 23 noiembrie, a Ancai Dragu (USR). „Mulțumesc pentru vot colegilor. De vineri ne apucam de treaba”, a declarat Florin Cițu in Parlament, dupa ce au fost…

- Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu, a declarat, marti seara, ca presedintele liberalilor, Florin Citu, nu are un mandat din partea partidului pentru intalnirea de miercuri cu premierul desemnat, Dacian Ciolos. "Sigur va merge presedintele partidului (la discutii - n.r.). Nu exista un…