Stiri pe aceeasi tema

- Succesul IMM Invest este incontestabil, acesta fiind accesat de 8368 de firme, iar volumul creditelor acordate a ajuns la 7,2 miliarde de lei, si reprezinta 10,5% din stocul total de credite in lei pentru companii, noteaza, luni, ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook."Succesul…

- Succesul IMM Invest este incontestabil, acesta fiind accesat de 8368 de firme, iar volumul creditelor acordate a ajuns la 7,2 miliarde de lei, si reprezinta 10,5% din stocul total de credite in lei pentru companii, noteaza, luni, ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Succesul…

- Kaufland Romania dovedește in mod constant ca este un lider al pieței locale de retail, al patrulea dupa cifra de afaceri aproximata la circa 11,87 miliarde lei, dar și unul dintre cei mai mari angajatori din sectorul privat. Cel mai recent studiu care analizeaza datele financiare, investițiile companiei…

- Cum va arata economia Romaniei, dupa pandemie. Cițu: Provocarea Guvernului este sa creeze locuri de muna pentru cei un milion de romani intorși din strainatate Economia va arata diferit dupa perioada de criza, multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze…

- Legea care prevede majorarea pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului pentru urmatorii doi ani si atat institutiile financiare internationale cat si agentiile de rating au aratat ca reprezinta un risc major pentru sanatatea economiei, a afirmat ministrul Finantelor, Florin Citu, anunța…

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare, considera…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a declarat, intr-o interventie la Romania TV, ca tara trebuie sa profite de faptul ca un milion de romani au revenit in tara, ca urmare a declansarii pandemiei de coronavirus. Florin Citu, anunt despre cresterea pensiilor din toamna. "In acest moment…

- „Incepem etapa a II-a de repornire a economiei. Firmele pot accesa credite fara dobanda. Vor fi sustinute 600 de mii de locuri de munca... The post Florin Citu: Statul va da 15 miliarde de lei, fara dobanda, micilor afaceri. Vor fi sustinute 600 de mii de locuri de munca appeared first on Renasterea…