Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 980 milioane lei, in crestere cu 13% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Valoarea veniturilor din vanzari consolidate, in valoare…

- Premierul Florin Citu sustine ca investitiile publice au crescut in primele 6 luni din acest an cu 32,4%, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, ridicandu-se la 21,35 de miliarde de lei. "Investitiile publice au crescut: 21,35 de miliarde de lei in primele 6 luni din…

- Premierul Florin Citu afirma, marti, ca investitiile publice au crescut cu 32,4% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020. ”In primul trimestru din 2021, avem o crestere economica bazata doar pe investitii, nu pe consum”, a transmis premierul. ”Investitiile publice au crescut: 21,35 de…

- ”Investitiile publice au crescut: 21,35 de miliarde de lei in primele 6 luni din 2021, cu 32,4% mai mult comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020. Romanii trebuie sa stie: investim in Romania”, a scris, marti, pe Facebook, Florin Citu. Acesta anunta si o ”alta premiera: ”In primul trimestru din…

- ”In perioada ianuarie – aprilie 2021, datoria externa totala a crescut cu 1,048 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 92,334 miliarde euro la 30 aprilie 2021 (72,7% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,5% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,332 miliarde de euro, in primele patru luni din acest an, comparativ cu o valoare negativa de 43 milioane euro in perioada ianuarie - aprilie 2020, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, conform agerpres. "Investitiile directe…

- Premierul Florin Cițu spune ca a crescut puterea de cumparare a romanilor. Conform premierului Cițu, caștigul salarial mediu net a crescut cu 11,9% in aprilie 2021, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. „Creste puternic PUTEREA DE CUMPARARE a romanilor! INS a anuntat ieri: ‘Aprilie 2021 comparativ…

- “In perioada ianuarie – martie 2021, datoria externa totala a scazut cu 2.300 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 89,457 miliarde euro la 31 martie 2021 (72,4% din totalul datoriei externe), in scadere cu 3,6% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt…