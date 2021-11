Stiri pe aceeasi tema

- Plata salariilor și a pensiilor. De mai bine de o luna avem guvern interimar, iar acest lucru va avea un impact negativ asupra bugetului, intrucat actualul buget ar mai avea nevoie de rectificari, iar cel pe anul viitor ar trebui sa fie gata cat de curand. Florin Cițu spune ca nu sunt probleme Intrebat…

- Nu exista riscul ca pensiile ori salariile din administrația publica sa nu fie platite la timp, susține primul ministru demis Florin Cițu. Intrebat daca este real deficitul de 3 miliarde de lei, vehiculat la pensii, șeful Guvernului a negat: „Am platit la timp toate facturile, toate salariile. E pentru…

- Premierul interimar Florin Citu afirma ca, in cazul in care vor fi probleme cu plata salariilor in Educatie, vor fi alocate resursele necesare si nimeni nu va suferi. ‘Sa nu ne grabim, bineinteles ca se pot aloca resurse. Rectificarea bugetara inseamna sa aloci resurse dintr-o parte in alta. Se pot…

- Plata salariilor profesorilor, in pericol. Nu mai ajung banii pentru tot anul! Plata salariilor personalului din invațamant ar putea fi pusa in pericol in decembrie daca nu se va face o rectificare bugetara pana atunci – a declarat ministrul interimar de resort Sorin Cimpeanu. Avertismentul vine in…

- O parte din angajații platiți de Ministeriul Educației ar putea ramane fara salarii pe luna decembrie. Ministrul interimar Sorin Cimpeanu a anunțat ca in iarna va exista o problema cu plata salariilor daca nu se va face o rectificare bugetara.

- Premierul demis Florin Cițu a lansat ideea unei amanari la plata facturilor. „Sunt masuri pe care le putem lua in calcul. Anul trecut am facut acest lucru cu taxele. Anul trecut am amanat plata taxelor o perioada pentru companii. Nu aș vedea de ce nu am putea sa facem acest lucru anul acesta…

- Vine un val de scumpiri. Se anunța creșteri de prețuri la energie, combustibili, carne și electrocasnice.Prețul energiei crește pe bursa de profil și ar putea ajunge și in facturile romanilor, in vreme ce o sarabanda de scumpiri la nivel mondial la oțel și materiale de construcții forțeaza creșteri…