- Florin Citu a declarat, intrebat vineri daca va demisiona din PNL, in cazul in care va pierde sefia partidului in favoarea lui Nicolae Ciuca, faptul ca este si va ramane liberal intotdeauna. El a mai spus ca sambata va avea loc un BEx al PNL si ulterior va anunta decizia sa. Daca va pierde si sefia…

- Razboiul liberalilor cu Cițu nu a depașit faza vorbelor: „Nu am niciun fel de solicitare de convocare a unui Birou Politic National sau de Birou Executiv” Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu, a declarat vineri ca nu a primit documente oficiale pentru convocarea unei sedinte a Biroului Politic National…

- Liderii PNL au discutat, joi, la Vila Lac, cu presedintele partidului, Florin Citu, care le-a transmis ca nu demisioneaza din functie. In acest caz, vineri se va convoca Biroul Permanent National, care include si toti liderii de filiale, iar duminica va avea loc Consiliul National, forul care va convoca…

- Presedintele PNL Braila, deputatul Alexandru Popa, a declarat joi, in conferinta de presa, ca optiunea filialei judetene pe care o conduce si a lui personala este ca premierul Nicolae Ciuca sa preia presedintia PNL, el adaugand ca a fost printre primii semnatari ai scrisorii prin care lui Florin…

- Zeci de lideri PNL pregatesc demiterea lui Florin Citu de la președinția partidului, pe fondul nemultumirilor legate de relatia acestuia cu cei de la PSD, care tensioneaza atmosfera in coalitie, dar si de faptul ca liderul liberal nu comunica cu liderii judeteni si cu primarii partidului, susțin surse…

- Peste 40 de lideri de organizații județene PNL au semnat o scrisoare prin care ii solicita lui Florin Cițu sa demisioneze de la șeia PNL și sa-i lase locul premierului Nicolae Ciuca, au declarat pentru G4media.ro surse din partid. Scrisoarea ii va fi inmanata joi lui Cițu de catre prim-vicepeședinții…

- Aproape 40 de organizații municipale și județene ale PNL ii vor inainte joi o scrisoare președintelui partidului, Florin Cițu, prin care ii vor cere acestuia sa demisioneze, susțin surse liberale pentru G4 Media și confirmate pentru Libertatea. Locul sau ar urma sa fie luat de premierul Nicolae Ciuca…