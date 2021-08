Florin Cîțu, întrebat ce sfat i-ar da unui tânăr care vrea să urce băut la volan: Nu trebuie amestecate/ VIDEO Premierul Florin Cițu a fost intrebat ce i-ar spune unui tanar care ar dori sa urce baut la volan. Cițu a spus ca experiența proprie l-a invațat ca nu trebuie ”niciodata amestecate alcoolul și condusul”. ”Aș spune ceea ce spun fiecarei persoane, dupa ceea ce mi s-a intamplat mie. Nu trebuie niciodata amestecate alcoolul și condusul. In SUA este mai dura legislația și aș dori ca și in Romania sa avem toleranța zero fața de cei care urca bauți la volan”, a spus Florin Cițu. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

