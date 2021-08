Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat de jurnaliști, marți, 10 august, la Palatul Parlamentului, daca știe cat costa o franzela sau o sticla de ulei, in contextul in care șeful Guvernului afirmase ca veniturile romanilor au crescut. „Nu pot sa spun. Nu mananc paine. Incerc sa nu mananc paine”, a replicat…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca in Romania, veniturile au crescut mai repede decat prețurile. In opinia sa, veniturile romanilor ar fi crescut cu 8% in timp ce prețurile doar cu 3%. Potrivit lui Cițu, la combustibili, scumpirea a venit din prețul petrolului internațional, care a inregistrat o creștere.…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca prețul combustibilului a crescut in țara noastra din cauza scumpirii petrolului in ultimele luni și ca nu este vina Guvernului. Premierul a mai subliniat ca Guvernul a ajutat prin eliminarea supraacizei la carburant introdusa de PSD. ”La combustibil, scumpirea a…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca tara noastra nu a cumparat 120 de milioane de vaccinuri impotriva COVID-19, ele fiind o comanda pentru mai multi ani, in baza unei strategii asumate la nivelul UE care permite, in functie de situatie, si revanzarea sau donarea lor, transmite News.ro . „Nu le-am cumparat.…

- Danemarca a ajuns la un acord cu Romania pentru a cumpara peste 1,1 milioane de doze de vaccin anti-Covid produs de BioNTech/Pfizer. Anunțul Ministerului Sanatatii de la Copenhaga vine in contextul in care interesul romanilor pentru imunizare este scazut, iar vaccinurile vor expira, scrie Digi24 . Anunțul…

- CHIȘINAU, 20 mai – Sputnik. Scumpirile la paine și produse de panificație, anume in aceasta perioada a anului sunt justificate, explica expertul economic Roman Chirca. © Sputnik / Владимир АстапковичO noua scumpire la carburanți: La ce prețuri am putea ajunge „Acest lucru este justificat și…