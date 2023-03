Stiri pe aceeasi tema

- ”Plafonarea preturilor pentru politele de asigurare este CEA MAI PROASTA solutie dintre toate solutiile posibile! Mai bine inchidem tot si ne cumparam asigurari din Bulgaria. Mai mult, Romania va avea inca un dosar de infringement de la CE si vom ajunge la 111 dosare”, spune senatorul. ”Voi vota impotriva…

- Creșterea prețurilor pentru soluțiile de armare a betonuluiPe langa subiectele deja intens dezbatute ale ultimilor doi sau trei ani, in ultimele saptamani, un alt subiect intens discutat și ale carui știri traverseaza intreg mapamondul este cel al distrugerilor și pierderilor de vieți omenești ca urmare…

- Președinta interimara a Senatului, Alina Gorghiu (PNL), și alți 25 de parlamentari de la putere și opoziție au depus la Parlament o propunere de lege pentru reglementarea activitații agenților și brokerilor imobiliari, cu o serie intreaga de condiții pentru exercitarea profesiei, printre care absolvirea…

- Plafonarea prețurilor petrolului rusesc a afectat probabil veniturile Moscovei din exporturile de petrol și gaze cu aproape 30% in ianuarie, sau aproximativ 8 miliarde de dolari, fața de perioada din urma cu un an, a declarat duminica șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol,…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa aplice noi sancțiuni Rusiei pana la implinirea unui an de la invadarea Ucrainei, a declarat joi, in cadrul unei vizite la Kiev, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, agenției de presa AFP. „Vom introduce, impreuna cu partenerii noștri din G7, un plafon de preț…

- PSD va solicita in cadrul Coalitiei de guvernare respingerea proiectului de lege initiat de fostul premier Florin Citu si de fostul ministru de Interne, Marcel Vela, prin care se propune interzicerea exportului animalelor vii catre statele terte Uniunii Europene (B849/2022). „Aceasta propunere legislativa…

- Florin Cițu a declarat vineri, la postul B1 TV, ca inflația a fost premeditata in Romania de actualul Guvern pentru a crește veniturile la buget. „Au lasat prețurile sa creasca. Eu va spun ca a fost premeditata creșterea prețurilor in Romania. Inflația a scapat de sub control și s-a dus mai sus decat…