- Primul raport finalizat la Primaria Capitalei a fost deja trimis la DNA, a scris, luni seara, pe Facebook, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sa fie foarte clar pentru toata lumea: primul raport finalizat la PMB a fost deja trimis la DNA", a anuntat Citu. Cu cateva ore mai devreme, ministrul…

- Florin Citu a mentionat in cadrul unei declaratii de presa facute astazi faptul ca in urma controlului facut de Ministerul Finantelor la Primaria Capitalei au fost identificate mai multe nereguli grave. Ministrul sustine ca ar fi vorba despre un prejudiciu de aproximativ 200 de milioane, echivalentul…

- ”Sa fie clar pentru toata lumea. Suma totala pe care inspectorii MFP au calculat-o, in urma controlului efectuat la PMB, ca fiind prejudiciu, este de aproximativ 200 milioane lei (in jur de 40 de milioane euro)”, a scris Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu intr-o postare pe pagina sa de Facebook.…

- Primarul general in functie, Gabriela Firea, il acuza pe ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, ca a demarat un "control politic" la Primaria Capitalei in decembrie 2019, in urma caruia "nu a gasit absolut nimic", ea precizand ca afirmatiile liberalului ar fi, "realmente, de ras". "Domnul ministru…

- Contractia economiei ar putea fi depasi usor 4% in acest an iar importanta este acum viteza de revenire, de aceea Guvernul a investit foarte mult in acest an, pentru a substitui caderea cererii private prin investitii de la buget, a afirmat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la "Banking…

- Inspecția Economica din Ministerul Finanțelor a inceput un control la Primaria Municipiului București in luna februarie, iar concluzia este ca legea a fost incalcata in toate aspectele investigate, conform ministrului Finanțelor, Florin Cițu. “Am promis! La inceputul anului, in februarie, Inspectia…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca in aceasta perioada este definitivat controlul inceput in luna februarie la Primaria Capitalei, iar ”legea a fost incalcata in toate aspectele investigate de Ministerul Finantelor”. Ministrul precizeaza ca Inspectia Economica (IE) este in control…

- ”La inceputul anului, in februarie, Inspectia Economica din MFP a inceput un control la Primaria Municipiului Bucuresti. PMB a fost «ocolita» foarte multi ani de astfel de controale. Controlul a fost intrerupt pe perioada starii de urgenta dar este definitivat acum. Voi prezenta mai multe detalii in…