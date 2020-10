Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transmis statelor membre o noua propunere de modificare si prelungire a cadrului temporar, ceea ce inseamna ca toate masurile luate in acest an si schemele de garantii pot fi prelungite si in 2021, a anuntat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern.…

- Guvernul urmeaza sa aprobe prin ordonanta de urgenta inlesniri la plata pentru obligatiile bugetare restante dupa data declararii starii de urgenta, administrate de organul fiscal central, dupa ce ministrul Finantelor Publice a anuntat in sedinta de guvern ca proiectul va fi pe ordinea suplimentara…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat joi ca Guvernul va aproba in sedinta de vineri o Ordonanta de Urgenta care va aduce unele modificari necesare pentru a pune in aplicare rectificarea bugetara.