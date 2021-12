Florin Cîțu, îngrijorat de RELAXĂRILE măsurilor anti-COVID: „Oameni care astăzi susțin această relaxare o criticau” „Daca sunt cazuri in care sunt oameni care nu se pot vaccina arunci este in regula. Dar vaccinarea este soluția”, a spus Florin Cițu, joi.Referitor la masurile de relaxare, Florin Cițu a declarat: „Aici sa știți ca sunt puțin surprins, eu imi aduc aminte ca eu am fost criticat ca am relaxat cand erau asta vara mai puțin de 1000 de cazuri pe zi. Privesc cu atenție. Introducerea certificatului verde oferea posibilitatea de a ține economia deschisa. Oameni care astazi susțin aceasta relaxare o criticau deși erau mult mai puține cazuri”. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

