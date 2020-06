Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu mai este tara cu cea mai mare rata a inflatiei din Uniunea Europeana, a scris, luni ministrul Finantelor, Florin Citu pe pagina sa de Facebook. Conform datelor Eurostat, cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate luna trecuta in Cehia (3,3%), Polonia (2,9%),…

- Citu: “Romania este, poate, singura tara din UE care va avea crestere economica in primul trimestru. Vom avea cifrele in cateva zile” Romania ar putea fi singura tara din Uniunea Europeana care va avea crestere economica in primul trimestru, a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice,…

- Ministrul Finanțelor a anunțat, vineri, lansarea programului IMM INVEST pentru sprijinirea companiilor mici și mijlocii din Romania, care vor putea accesa credite garantate de stat, fara comisioane și dobanzi, de pana la 800.000 de euro. Potrivit lui Florin Cițu, banii vor putea fi folosiți pentru investiții…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, pledeaza pentru prelungirea starii de urgența in Romania și acuza politicienii care se impotrivesc acestei masuri de crima impotriva poporului roman. Intr-o intervenție in direct la Digi24, Cițu a nominalizat trei politicieni care, in opinia sa, joaca poker pe sanatatea…

- Ministrul Finanțelor: Romania a luat masuri care ajung la 3% din PIB, in contextul epidemiei de COVID-19. Urmeaza și altele Romania a luat masuri pentru sustinerea economiei care ajung deja la 3% din PIB si avem unele dintre cele mai relaxate conditii din Uniunea Europeana pentru a accesa aceste facilitati,…

