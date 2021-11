Stiri pe aceeasi tema

- Nu s-au ințeles nici asupra numelui de premier, nu se ințeleg nici asupra programului de guvernare. Discuțiile dintre liderii PSD și PNL, pentru formarea unui nou Guvern au ajuns intr-un impas, din cauza unor neințelegeri legate de sistemul fiscal și pensii. Liderii liberali și social-democrați s-au…

- Premierul interimar Florin Cițu susține ca nu exista niciun argument pentru a schimba sistemul fiscal, așa cum a solicitat PSD in timpul negocierilor cu PNL. Nici PSD nu l-a implementat cand a fost la guvernare, a adaugat Cițu. Declarațiile au fost sambata inaintea discuțiilor dintre reprezentanții…

- Premierul interimar Florin Cițu susține ca nu exista niciun argument pentru a schimba sistemul fiscal, așa cum a solicitat PSD in timpul negocierilor cu PNL. Nici PSD nu l-a implementat cand a fost la guvernare, a adaugat Cițu. Declarațiile au fost sambata inaintea discuțiilor dintre reprezentanții…

- Florin Citu: Intalnirea cu premierul desemnat Dacian Ciolos, fara concluzii Florin Cîtu. Foto. gov.ro Prima runda de discuții dintre premierul desemnat Dacian Ciolos și liderii PNL, UDMR si Grupului Minoritaților Naționale s-a încheiat fara un rezultat concret în…

- Florin Cițu a respins, joi seara, la TVR, ideea reintroducerii starii de urgența pe teritoriul Romaniei, premierul precizand ca pentru milioanele de romani care s-au vaccinat impotriva coronavirusului aceasta masura ar parea „bizara”, informeaza Agerpres . Florin Cițu a fost intrebat la TVR 1 daca,…

- ,,Ministerul Sanatatii a venit cu mai multe solutii, ati vazut ca sunt mai multe spitale care se transforma in spitale COVID, pentru a elibera presiunea de pe alte spitale. Solutiile sunt in continua miscare, am crescut deja numarul de paturi (paturi ATI - n.r.) de la 600 la peste 1.200. Tinta, de data…

- Florin Cițu a fost votat de numai 3.000 de membri ai PNL, din cei 5.000 care au votat, noul președinte al partidului, dar anunța ca noul sau statut este unul de cotitura in istoria Romaniei. Premierul a precizat ca va negocia cu viitorul șef al USR-PLUS, dupa finala Dacian Cioloș - Dan Barna, și…

- Reducerea TVA la energie ar fi o soluție permanenta la o problema temporara, a declarat sambata, la Botoșani, premierul Florin Cițu, care a precizat ca nu poate fi de acord cu astfel de modificari ale sistemului fiscal. „Am venit cu soluția de a aduce mai aproape implementarea legii consumatorului…