Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat ca formatiunea sa va discuta marti seara, in sedinta Biroului Executiv, despre programul de guvernare alaturi de PSD si UDMR. Liderul PNL a precizat ca asteapta sa vada daca exista consens pe programul de guvernare, inainte de a merge mai departe cu discutiile…

- Președintele PNL, Florin Cițu, spune, inaintea unei noi runde de negocieri pentru formarea guvernului, ca nu are sens sa se mearga mai departe daca nu exista ințelegere pe programul de guvernare....

- ​​Florin Cîțu a anunțat ca PNL, PSD și UDMR s-au înțeles pe programul de guvernare, urmând ca partidele sa-i propuna președintelui Klaus Iohannis mai multe variante de premier. „Vom merge la președintele Iohannis cu mai multe variante de premier”, a spus Cîțu,…

- Președintele PNL Florin Cițu a spus ca spera ca propunerea de premier sa fie discutata duminica, la negocierile cu PSD, și cu aceasta „sa mergem la președintele Romaniei”. Florin Cițu spera ca propunerea de premier sa fie discutata duminica cu PSD. „Nu am ajuns la aceste discuții, trebuie sa ne ințelegem…

- Președintele PNL Florin Cițu a spus ca spera ca propunerea de premier sa fie discutata duminica la negocierile cu PSD și cu aceasta „sa mergem la președintele Romaniei”. „Nu am ajuns la aceste discuții, trebuie sa ne ințelegem intai pe partea de guvernare, pentru ca de aici pornim. Dupa ce avem un program…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat, miercuri, ca alianța PNL – PSD – UDMR va merge, cel mai probabil, cu o singura propunere de premier. Discuțiile de miercuri seara au fost despre majorarea pensiilor: PSD vrea cu 11%, iar PNL – cu 5%, pentru incadrarea in deficit. Florin Cițu a spus ca nu va…

- Exista tensiuni mari in PNL, iar una dintre cele mai mari o reprezinta pierderea funcției de premier a lui Florin Cițu. Surse din PNL au declarat pentru news.ro ca au loc o serie de discutii tensionate in ultimele zile in contextul luarii deciziei cu privire la partenerul de guvernare: PSD sau USR.…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, inainte de intalnirea cu Florin Cițu, ca va merge la discuții cu programul de guvernare, urmand ca la Cotroceni sa mearga și cu propunerea de premier. „Mergem cu programul de guvernare și cu masurile pe care consideram noi ca trebuie luate urgent…