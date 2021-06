Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Sibiu, unde a avut mai multe intalniri cu oameni de afaceri si angajatori, ca investitorii din Romania trebuie sa fie pregatiti in perioada urmatoare pentru a se putea folosi in economie fondurile din PNRR, de 29,2 miliarde euro, cei 46 miliarde de euro fonduri…

- Premierul Florin Citu a anunțat, sambata, la Sibiu ca nu intenționeaza sa creasca taxele și impozitele și ca va continua investițiile de la buget. La conferința de presa a participat și ministrul Raluca Turcan. „Nu creștem taxe, nu introducem taxe noi. Țin foarte mult la predictibilitate. Investițiile…

- Premierul Florin Cițu susține ca intreaga societate trebuie sa pregateasca pentru un boom de investiții, asta pentru ca pana in 2026 in Romania vor intra 76 de miliarde de euro. ”In Romania vor intra, pana in 2026, 76 de miliarde de euro. Este nevoie ca fiecare companie din Romania sa știe…

- Grupul de lucru din Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) a cuantificat un volum de proiecte verzi in valoare de 60 de miliarde de euro, care se afla in prezent in cadrul sectorului public si in cadrul sectorului privat, a anuntat Florian Neagu, director adjunct BNR, Coordonatorul…

- Premierul Florin Citu a dat asigurari luni ca implicarea sa in campania electorala pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL) nu va afecta guvernarea. El a declarat, intr-o emisiune la Digi 24, ca de campania sa electorala se va ocupa o echipa de oameni pe care o are in jurul…

- Compania avea la finele lui 2019 peste 5.000 de angajați. Sindicaliștii decid luni daca vor trece la proteste și in funcții de raspunsurile conducerii firmei. Aproximativ 1.400 de angajați de la CFR Marfa vor parași compania de stat pana la finalului anului, potrivit proiectului de buget al acesteia,…

- In prima iesire de eurobonduri din acest an, Ministerul de Finante a imprumutat 3,5 miliarde de euro de pe pietele externe. Imprumutul e structurat in doua transe, de 12 ani, respectiv 20 de ani, cu dobanzi de 2,1%, respectiv 2,75% potrivit Bloomberg. Pentru transa pe 12 ani, Ministerul Finanțelor s-a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a reacționat dupa ce ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au fost surprinși fara masca de protectie in spatii inchise sau in aer liber. „Sunt doua chestiuni. Nu sunt adeptul sancțiunii de dragul sancțiunii. Rolul nostru…